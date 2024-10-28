Доллар дорожает: Каким курсом доллар начинает неделю

Фото: Pexels

Каков наличный курс доллара

В понедельник, 28 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 41,08 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 41,58 грн.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составил 44,41 грн. Курс продаж увеличился также на 2 коп. до 45,15 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,5 грн, максимальный – 44,9 грн. Для продажи минимальный курс – 44,99 грн, а максимальный – 45,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого повысился на 1 коп. Курс покупки составляет 10,01 грн. Курс продажи – 10,53 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,2 грн. Для продажи минимальный курс – 10,3 грн, а максимальный – 11 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.