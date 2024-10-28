Долар дорожчає: Яким курсом долар розпочинає тиждень

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Який готівковий курс долара

У понеділок, 28 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 1 коп. і складає 41,08 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. — до 41,58 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,55 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро виріс на 2 коп. і становить 44,41 грн. Курс продажу збільшився також на 2 коп. — до 45,15 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,5 грн, максимальний – 44,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,99 грн, а максимальний – 45,4 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого підвищився на 1 коп. Курс купівлі становить 10,01 грн. Курс продажу – 10,53 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,3 грн, а максимальний – 11 грн.

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