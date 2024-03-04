Доллар дорожает. Наличные курсы валют

Доллар подорожал на 18 копеек, евро – на 17

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 4 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 18 коп. и составляет 38,1 грн. Курс продаж поднялся также на 18 коп. до 38,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,5 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 38,9 грн.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Средний курс покупки евро повысился на 17 коп. и составляет – 41,16 грн. Курс продаж вырос на 13 коп. до 42,01 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,35 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,7 грн, а максимальный – 42,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также