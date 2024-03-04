Долар дорожчає. Готівкові курси валют

Долар подорожчав на 18 копійок, євро – на 17

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 4 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 18 коп. і складає 38,1 грн. Курс продажу піднявся також на 18 коп. — до 38,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,5 грн, максимальний – 38,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,5 грн, максимальний – 38,9 грн.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

Середній курс купівлі євро підвищився на 17 коп. і складає 41,16 грн. Курс продажу виріс на 13 коп. — до 42,01 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,35 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,7 грн, а максимальний – 42,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.