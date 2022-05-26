Доллар достигает 37 грн. Курсы валют по банкам

В четверг, 26 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15 коп. и составляет 34,69 грн. Курс продажи не изменился и составляет 36,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 36 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 37 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 36,52 грн. Средний курс продажи упал на 1,6 коп. и составил 38,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 39,51 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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