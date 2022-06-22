Доллар еще подешевел. Наличные курсы валют

В среду, 22 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,9 коп. и составляет 34,58 грн. Курс продажи снизился на 6 коп. и составляет 35,43 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках – 31,5 грн, максимальный – 35,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и составляет 36,12 грн. Средний курс продажи опустился на 3,9 коп. и составляет 37,38 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 36,8 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь .

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Анна Ишутина

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