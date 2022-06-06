Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках

В понедельник, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,3 коп. и составляет 34,41 грн. Курс продажи снизился на 5 коп. и достиг 35,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,39 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,2 коп. и составил 36,47 грн. Средний курс продаж снизился на 10,8 коп. и достиг 38,02 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38,7 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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