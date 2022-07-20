Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках

В среду, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 29 коп. и составляет 35,98 грн. Курс продаж снизился на 24 коп. и составляет 36,84 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,75 грн, максимальный – 36,61 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составляет 36,29 грн. Средний курс продаж опустился на 7 коп. и составляет 37,39 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 38,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь .

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Анна Ишутина

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