Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках
В среду, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 29 коп. и составляет 35,98 грн. Курс продаж снизился на 24 коп. и составляет 36,84 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,75 грн, максимальный – 36,61 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 37,7 грн.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составляет 36,29 грн. Средний курс продаж опустился на 7 коп. и составляет 37,39 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 38,5 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь .
Комментарии