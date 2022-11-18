Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках

В пятницу, 18 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11 коп. и составляет 39,98 грн. Курс продаж опустился на 9 коп. и составил 40,57 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и достиг 40,30 грн. Средний курс продаж уменьшился на 20 коп. и составляет 41,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс также 40,8 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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