Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках
30.06.2023, 11:06
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 30 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3 коп. и составляет 36,69 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. – 37,43 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,75 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 9 коп. и составляет 40,18 грн. Средний курс продаж уменьшился на 5 коп. до 41,2 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,25 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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