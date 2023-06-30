Долар та євро дешевшають. Курси валют у банках

У п’ятницю, 30 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 3 коп. і складає 36,69 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. – 37,43 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,75 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 9 коп. і складає 40,18 грн. Середній курс продажу зменшився на 5 коп. до 41,2 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,25 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.

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