Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы

В среду, 1 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 38,3 коп. и составляет 34,55 грн. Курс продажи снизился на 32,1 коп. и достиг 35,83 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 46,4 коп. и составил 36,54 грн. Средний курс продажи упал на 39,5 коп. и достиг 38,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 39 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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