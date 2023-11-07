Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы валют

Во вторник, 7 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, снизился на 7 коп. и составил 37,13 грн. Курс продаж опустился на 8 коп. до 37,73 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 38,1 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 5 коп. и составляет 39,55 грн. Курс продажи снизился на 8 коп. до 40,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,01 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 41,5 грн.

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