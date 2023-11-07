Долар та євро дешевшають. Готівкові курси валют

У вівторок, 7 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, у порівнянні з понеділком, знизився на 7 коп. і склав 37,13 грн. Курс продажу опустився на 8 коп. до 37,73 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 38,1 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 5 коп. і складає 39,55 грн. Курс продажу зменшився на 8 коп. до 40,5 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,7 грн, максимальний – 40,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,75 грн, максимальний – 41,5 грн.

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