Доллар и евро дорожают. Курсы валют в банках
26.12.2022, 11:25
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 15 коп. и составляет 39,89 грн. Курс продажи поднялся на 18 коп. до 40,54 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и достиг 41,5 грн. Средний курс продаж увеличился на 15 коп. и составил 42,62 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,22 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43,22 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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