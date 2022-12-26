Доллар и евро дорожают. Курсы валют в банках

В понедельник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 15 коп. и составляет 39,89 грн. Курс продажи поднялся на 18 коп. до 40,54 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и достиг 41,5 грн. Средний курс продаж увеличился на 15 коп. и составил 42,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,22 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43,22 грн.

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Анна Ішутіна

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