Доллар и евро дорожают. Курсы валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 5 августа, курс гривни по отношению к доллару опустился на 9 коп. и составляет 41,225 за 1 доллар.
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По отношению к евро национальная валюта подешевела на 24 коп. и составляет 44,6467 за 1 евро.
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