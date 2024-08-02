Доллар и евро дорожают. Курсы валют НБУ

НБУ зафиксировал курс гривни на уровне 41,225 за 1 доллар

Фото: Pexels

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 5 августа, курс гривни по отношению к доллару опустился на 9 коп. и составляет 41,225 за 1 доллар.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 24 коп. и составляет 44,6467 за 1 евро.