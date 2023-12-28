Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

Курс доллара вырос на 26 копеек, курс евро – на 48

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В четверг, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 21 коп. и составляет 37,72 грн. Курс продаж повысился на 26 коп. до 38,33 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,4 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – 37,99 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 40 коп. и составляет 41,53 грн. Курс продажи поднялся на 48 коп. до 42,58 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 41,9 грн. Для продажи минимальный курс – 42 грн, а максимальный – 43,8 грн.

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