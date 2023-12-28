Долар та євро дорожчають. Готівкові курси валют
У четвер, 28 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 21 коп. і становить 37,72 грн. Курс продажу підвищився на 26 коп. до 38,33 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,4 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,99 грн, максимальний – 38,6 грн.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Середній курс купівлі євро зріс на 40 коп. і становить 41,53 грн. Курс продажу піднявся на 48 коп. до 42,58 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,7 грн, максимальний – 41,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 42 грн, а максимальний – 43,8 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.