Долар та євро дорожчають. Готівкові курси валют

Курс долара зріс на 26 копійок, курс євро – на 48

Фото: depositphotos.com

У четвер, 28 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 21 коп. і становить 37,72 грн. Курс продажу підвищився на 26 коп. до 38,33 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,4 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,99 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 40 коп. і становить 41,53 грн. Курс продажу піднявся на 48 коп. до 42,58 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,7 грн, максимальний – 41,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 42 грн, а максимальний – 43,8 грн.

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