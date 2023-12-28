FT: США запропонували G7 визначитись із механізмом використання російських активів
Сполучені Штати Америки запропонували робочим групам країн Великої сімки (G7) розглянути можливі способи конфіскації заморожених російських активів на суму $300 млрд і винести пропозиції на саміт. Про це пише газета Financial Times.
За даними видання, США запропонували розпочати підготовчі дії, щоб лідери країн G7 мали що розглянути на зустрічі, яку хочуть організувати, ймовірно, 24 лютого – у другу річницю повномасштабного російського вторгнення.
Три робочі групи, які пропонують США, розглянуть правові питання, пов'язані з конфіскацією активів; метод застосування такої політики та зниження ризиків; та варіанти того, як найкраще направити підтримку Україні.
США мають підтримку Великої Британії, Японії і Канади, тоді як європейські учасники G7 – Німеччина, Франція, Італія та Євросоюз – висловили певні застереження та заявили про необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів Росії, перш ніж ухвалювати рішення.
Європейські міністри також вимагають високого рівня секретності під час роботи.
На Заході вивчають кілька варіантів використання російських активів – від прямої конфіскації до використання їх як заставу для кредитів.
США цього року непублічно надали сторонам G7 документ, в якому йшлося про те, що конфіскація заморожених активів Москви буде законним "контрзаходом, покликаним спонукати Росію припинити агресію". Але Європа, де знаходиться більша частина активів, налаштована набагато обережніше, побоюючись можливих наслідків для фінансової стабільності, а також дій у відповідь із боку Росії.
- 11 жовтня стало відомо, що Бельгія віддасть Україні податки із заморожених російських активів. Йдеться про 1,7 млрд євро.
- 28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.
- Росія погрожує розірвати дипвідносини зі США, якщо активи РФ конфіскують на користь України.