FT: США предложили G7 определиться с механизмом использования российских активов

США проигнорировали угрозы РФ о разрыве дипломатических отношений и предложили G7 создать рабочие группы, связанные с конфискацией ее активов

Фото: Caleb Fisher / Unsplash

Соединенные Штаты Америки предложили рабочим группам стран Большой семерки (G7) рассмотреть возможные способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд и вынести предложения на саммит. Об этом пишет газета Financial Times.

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По данным издания, США предложили приступить к подготовительным действиям, чтобы лидерам стран G7 было что рассмотреть на встрече, которую хотят организовать, вероятно, 24 февраля – во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения.

Три рабочие группы, которые предлагают США, рассмотрят правовые вопросы, связанные с конфискацией активов; метод применения такой политики и снижение рисков; и варианты того, как лучше направить поддержку Украине.

США имеют поддержку Великобритании, Японии и Канады, тогда как европейские участники G7 – Германия, Франция, Италия и Евросоюз – выразили некоторые оговорки и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов России, прежде чем принимать решение.

Европейские министры тоже требуют высокого уровня секретности во время работы.

На Западе изучают несколько вариантов использования российских активов – от прямой конфискации до использования их в качестве залога для кредитов.

США в этом году непублично предоставили сторонам G7 документ, в котором говорилось, что конфискация замороженных активов Москвы будет законной "контрмерой, призванной побудить Россию прекратить агрессию". Но Европа, где находится большая часть активов, настроена гораздо осторожнее, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России.