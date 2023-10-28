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У ЄС підтримали передання доходів від заморожених російських активів Україні

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 12:17
У ЄС підтримали передання доходів від заморожених російських активів Україні - Фото
Євро, валюта (Фото: Pexels)

Лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

У підсумковому документі за результатами саміту лідерів країн ЄС наголошується на необхідності прискорити реалізацію цього механізму.

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"Потрібен рішучий скоординований з партнерами прогрес щодо того, як будь-які надзвичайні доходи, отримані приватними установами безпосередньо від знерухомлених активів Росії, можуть бути спрямовані на підтримку України, її відновлення й реконструкцію, відповідно до чинних договірних зобов’язань, а також відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", – йдеться у фінальному документі за підсумками саміту, оприлюдненому на сайті Європейської Ради.

З огляду на це лідери країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити роботу з метою подання відповідних пропозицій.

За даними джерел Financial Times, Єврокомісія надасть конкретні правові пропозиції на початку грудня.

"Це – зелене світло для нас", – сказав один зі співрозмовників видання.

За даними джерел, Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів у цьому питанні.

  • Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких розміщується в ЄС і Японії.
  • У жовтні Європейський Союз і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії. 

Наталія Софієнко
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