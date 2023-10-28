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В ЕС поддержали передачу доходов от замороженных российских активов Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 12:17
В ЕС поддержали передачу доходов от замороженных российских активов Украине - Фото
Евро, валюта (Фото: Pexels)

Лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

В итоговом документе по результатам саммита лидеров стран ЕС отмечается необходимость ускорить реализацию этого механизма.

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"Нужен решительный скоординированный с партнерами прогресс относительно того, как любые чрезвычайные доходы, полученные частными учреждениями непосредственно от обездвиженных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию в соответствии с действующими договорными обязательствами, а также в соответствии с законодательства ЕС и международного права", – говорится в финальном документе по итогам саммита, обнародованном на сайте Европейского Совета.

Учитывая это, лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить работу с целью представления соответствующих предложений.

По данным источников Financial Times, Еврокомиссия предоставит конкретные правовые предложения в начале декабря.

"Это – зеленый свет для нас", – сказал один из собеседников издания.

По данным источников, Брюссель поддерживает регулярные контакты с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию подходов по этому вопросу.

  • Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
  • В октябре Европейский Союз и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.

Наталия Софиенко
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