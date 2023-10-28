В ЕС поддержали передачу доходов от замороженных российских активов Украине
Лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
В итоговом документе по результатам саммита лидеров стран ЕС отмечается необходимость ускорить реализацию этого механизма.
"Нужен решительный скоординированный с партнерами прогресс относительно того, как любые чрезвычайные доходы, полученные частными учреждениями непосредственно от обездвиженных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию в соответствии с действующими договорными обязательствами, а также в соответствии с законодательства ЕС и международного права", – говорится в финальном документе по итогам саммита, обнародованном на сайте Европейского Совета.
Учитывая это, лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить работу с целью представления соответствующих предложений.
По данным источников Financial Times, Еврокомиссия предоставит конкретные правовые предложения в начале декабря.
"Это – зеленый свет для нас", – сказал один из собеседников издания.
По данным источников, Брюссель поддерживает регулярные контакты с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию подходов по этому вопросу.
- Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
- В октябре Европейский Союз и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.
Комментарии