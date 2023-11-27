Доллар и евро дорожают. Официальный курс валют
27.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 3 коп. до 36,0487/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 9 копеек – 39,358/евро.
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