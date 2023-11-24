Мінфін розробив драфт Національної стратегії доходів. Її ухвалення – це "маяк" МВФ

Міністерство фінансів завершило розробку чернетки Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки й найближчим часом передасть її на розгляд уряду. Про це на брифінгу в п'ятницю сказав міністр Сергій Марченко.

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"Драфт стратегії уже розроблений, найближчим часом вона буде представлена уряду. Я сподіваюсь, до кінця року уряд підтримає", – сказав він.

Стратегія передбачає суттєве зміцнення дохідної частини та оновлення Державної податкової служби й Державної митної служби за європейськими стандартами.

"Стратегія включатиме заходи адміністративні, заходи формування політики, посилення таких органів, як податкова і митниця, посилення їх професійними кадрами, створення відповідної мотивації, диджиталізацію процесів, забезпечення ризику орієнтованих підходів, імплементацію європейського законодавства", – зазначив він.

Ухвалення Національної стратегії доходів до кінця 2023 року є одним зі структурних маяків кредитної програми МВФ.