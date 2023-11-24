RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мінфін розробив драфт Національної стратегії доходів. Її ухвалення – це "маяк" МВФ

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 12:48
Мінфін розробив драфт Національної стратегії доходів. Її ухвалення – це
Фото: Сергій Марченко / Facebook

Міністерство фінансів завершило розробку чернетки Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки й найближчим часом передасть її на розгляд уряду. Про це на брифінгу в п'ятницю сказав міністр Сергій Марченко.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Драфт стратегії уже розроблений, найближчим часом вона буде представлена уряду. Я сподіваюсь, до кінця року уряд підтримає", – сказав він.

Стратегія передбачає суттєве зміцнення дохідної частини та оновлення Державної податкової служби й Державної митної служби за європейськими стандартами.

"Стратегія включатиме заходи адміністративні, заходи формування політики, посилення таких органів, як податкова і митниця, посилення їх професійними кадрами, створення відповідної мотивації, диджиталізацію процесів, забезпечення ризику орієнтованих підходів, імплементацію європейського законодавства", – зазначив він.

Ухвалення Національної стратегії доходів до кінця 2023 року є одним зі структурних маяків кредитної програми МВФ.

Андрій Водяний
Сергій МарченкоподаткиМВФМінфін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 