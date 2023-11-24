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Минфин разработал драфт Национальной стратегии доходов. Ее принятие – это "маяк" МВФ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 12:48
Минфин разработал драфт Национальной стратегии доходов. Ее принятие – это
Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министерство финансов завершило разработку черновика Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и в ближайшее время передаст его на рассмотрение правительства. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр Сергей Марченко.

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"Драфт стратегии уже разработан, в ближайшее время она будет представлена правительству. Я надеюсь, что до конца года правительство поддержит", — сказал он.

Стратегия подразумевает существенное укрепление доходной части и обновление Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы по европейским стандартам.

"Стратегия будет включать меры административные, меры формирования политики, усиление таких органов, как налоговая и таможня, усиление их профессиональными кадрами, создание соответствующей мотивации, диджитализацию процессов, обеспечение риска ориентированных подходов, имплементацию европейского законодательства", — отметил он.

Принятие Национальной стратегии доходов до конца 2023 года является одним из структурных маяков кредитной программы МВФ.

Андрей Водяный
МВФналогиМинфинсергей марченко
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