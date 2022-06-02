Доллар и евро еще подешевели. Наличные курсы валют

В четверг, 2 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 14,5 коп. и составляет 34,4 грн. Курс продажи снизился на 17,6 коп. и составляет 35,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31 грн, максимальный – 35,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 19,1 коп. и составляет 36,35 грн. Средний курс продажи упал на 25,8 коп. и составил 37,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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