Доллар и евро еще подорожали. Наличные курсы

В среду, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5 коп. и составил – 37,46 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 38,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,91 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 9 коп. и составил 39,61 грн. Курс продаж вырос на 10 коп. до 40,73 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,05 грн, максимальный – 42 грн.

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