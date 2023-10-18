Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
18.10.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 октября курс гривни по отношению к доллару снизился на 12 копеек – 36,4507/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 27 копеек – 38,5503/евро.
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