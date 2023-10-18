Долар та євро ще подорожчали. Готівкові курси

У середу, 18 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 5 коп. і склав – 37,46 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. до 38,16 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,91 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 9 коп. і склав 39,61 грн. Курс продажу виріс на 10 коп. до 40,73 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,05 грн, максимальний – 42 грн.

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