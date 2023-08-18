Доллар и евро еще подорожали. Наличные курсы валют
18.08.2023, 11:06
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 18 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 14 коп. и составил 37,41 грн. Курс продажи поднялся на 17 коп. до 38,19 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 37,95 грн, максимальный – 38,6 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет 40,86 грн. Средний курс продаж увеличился на 13 коп. до 41,94 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.
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