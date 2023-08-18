Долар та євро ще подорожчали. Готівкові курси валют
18.08.2023, 11:06
Фото: depositphotos.com
У п’ятницю, 18 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 14 коп. і становив 37,41 грн. Курс продажу піднявся на 17 коп. до 38,19 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,95 грн, максимальний – 38,6 грн.
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Середній курс купівлі євро зріс на 14 коп. і становить 40,86 грн. Середній курс продажу збільшився на 13 коп. до 41,94 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,9 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 43 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
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