Долар та євро ще подорожчали. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 18 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 14 коп. і становив 37,41 грн. Курс продажу піднявся на 17 коп. до 38,19 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,95 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 14 коп. і становить 40,86 грн. Середній курс продажу збільшився на 13 коп. до 41,94 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,9 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 43 грн.

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