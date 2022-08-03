Доллар и евро начали дешеветь. Курсы валют в банках
03.08.2022, 11:18
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В среду, 3 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 20 коп. и составляет 39,30 грн. Курс продаж снизился на 31 коп. и достиг 40,1 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,7 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро упал на 35 коп. и составляет 39,57 грн. Средний курс продаж опустился на 56 коп. и достиг 40,74 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41,5 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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