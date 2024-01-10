Доллар и евро начали дешеветь. Наличные курсы

Курс доллара упал на 4 копейки, курс евро – на 9

Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ

В среду, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1 коп. и составляет 38,39 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. — до 39,19 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 38,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38,95 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составил 41,96 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. — до 43,06 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,2 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,7 грн, а максимальный – 43,6 грн.

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