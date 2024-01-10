Долар та євро почали дешевшати. Готівкові курси

Курс долара впав на 4 копійки, курс євро – на 9

Фото: Єлизавета Сергієнко / пресцентр НБУ

У середу, 10 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 1 коп. і складає 38,39 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. — до 39,19 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38 грн, максимальний – 38,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,95 грн, максимальний – 39,7 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і склав 41,96 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. — до 43,06 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,2 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,7 грн, а максимальний – 43,6 грн.

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