Доллар и евро начали дешеветь. Наличные курсы в банках

В среду, 25 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 63 коп. и составляет 34,54 грн. Курс продажи упал на 62 коп. – до 36,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,8 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 50 коп. и составляет 36,51 грн. Средний курс продаж упал на 60 коп. и достиг 38,57 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 39,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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