Доллар и евро подешевели. Курсы валют на понедельник

Курс доллара упал на 9 копеек, курс евро – на 8

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 29 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 9 коп. и составляет 40,94 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. до 41,48 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8 коп. и составляет 44,37 грн. Курс продажи снизился на 7 коп. до 45,17 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,5 грн, максимальный – 44,75 грн. Для продажи минимальный курс – 44,98 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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