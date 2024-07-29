Долар та євро подешевшали. Курси валют на понеділок

Курс долара впав на 9 копійок, курс євро – на 8

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 29 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п'ятницею, впав на 9 коп. і складає 40,94 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. до 41,48 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,5 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і становить 44,37 грн. Курс продажу зменшився на 7 коп. до 45,17 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,5 грн, максимальний – 44,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,98 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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