Доллар и евро подешевели. Курсы валют по банкам

В четверг, 30 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,8 коп. и составляет 34,64 грн. Курс продажи снизился на 1,4 коп. и составляет 35,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,5 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 12,3 коп. и составляет 36,01 грн. Средний курс продаж упал на 8,5 коп. и составляет 37,35 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 36,9 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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