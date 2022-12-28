Доллар и евро подешевели. Курсы валют в банках

В среду, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9 коп. и составляет 39,98 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. до 40,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 2 коп. и достиг 41,61 грн. Средний курс продаж опустился на 1 коп. и составил 42,77 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,32 грн. Для продажи минимальный курс – 42,2 грн, максимальный – 43,3 грн.

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Анна Ішутіна

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