Доллар и евро подешевели. Наличные курсы

В понедельник, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 11 коп. и составляет 39,71 грн. Курс продажи упал на 8 коп. и составил 40,4 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и достиг 40,28 грн. Средний курс продаж упал на 12 коп. и составляет 41,4 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс также 40,8 грн, максимальный – 42,7 грн.

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Анна Ішутіна

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