Доллар и евро подешевели. Наличные курсы

В понедельник, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2 коп. и составляет 37,38. Курс продаж снизился на 4 коп. до 38,08 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,74 грн, максимальный – 38,65 грн.

Средний курс покупки евро не изменился – 39,78 грн. Курс продажи снизился на 2 коп. до 40,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 42 грн.

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