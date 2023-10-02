Долар та євро подешевшали. Готівкові курси

У понеділок, 2 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 2 коп. і складає 37,38. Курс продажу знизився на 4 коп. до 38,08 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,74 грн, максимальний – 38,65 грн.

Середній курс купівлі євро не змінився – 39,78 грн. Курс продажу зменшився на 2 коп. до 40,79 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,9 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 42 грн.

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