Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В понедельник, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,3 коп. и составляет 34,31 грн. Курс продажи не изменился и достиг 35,3 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31 грн, максимальный – 35 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро упал на 27,4 коп. и составил 35,83 грн. Средний курс продаж упал на 25,5 коп. и достиг 37,27 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 36,81 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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