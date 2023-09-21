Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют
21.09.2023, 11:06
Фото: depositphotos.com
В четверг, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11 коп. и составляет 37,68. Курс продаж снизился на 13 коп. — до 38,43 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – также 38 грн, максимальный – 38,8 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 14 коп. и составил 40,39 грн. Курс продаж опустился на 17 коп. — до 41,39 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,25 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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