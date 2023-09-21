Федрезерв США остановил повышение ставки, но не уверен, что окончательно

Федеральная резервная система США в среду, 20 сентября, решила сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на прежнем уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом говорится на сайте ФРС.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ставка находится на максимуме за 22 года.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Увеличение количества рабочих мест в течение последних месяцев замедлилось, но остается сильным, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция по-прежнему повышена", – говорится в сообщении.

В июльском заявлении ФРС отмечал "умеренные" темпы повышения экономической активности и сильный рост занятости.

Федрезерв указал, что твердо настроен на возвращение инфляции к 2% целевому уровню. В настоящее время она составляет 3,7% в пересчете на год.

Глава американского центробанка Джером Пауэлл сказал, что ФРС готов еще раз повысить базовую процентную ставку, если это потребуется.

"Мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статистических данных, чтобы понять, есть ли необходимость еще одного ее повышения. Мы предполагаем, что уже достаточно близки к тому уровню, который нам нужен. Но мы пока не знаем, достигла ставка пика или нет", – сказал он.

По словам Пауэлла, Федрезерву нужны убедительные сигналы о том, что инфляцию в США удалось взять под контроль. Отвечая на вопрос о состоянии американской экономики, он сказал, что считает возможной "мягкую посадку" (то есть рецессии не будет), но пока ее не готовы прописать в базовом сценарии.

ФРС прогнозирует, что экономика США в 2023 году вырастет на 2,1% (в июле прогнозировали 1%), а в 2024 году – на 1,5% (в июле прогнозировали 1,1%). Ожидания по инфляции на текущий год пересмотрели до 3,3% с 3,2%, на следующий – оставили на уровне 2,5%.