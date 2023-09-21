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Федрезерв США зупинив підвищення ставки, але не знає, чи остаточно

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 10:18
Федрезерв США зупинив підвищення ставки, але не знає, чи остаточно - Фото
Фото: EPA

Федеральна резервна система США у середу, 20 вересня, вирішила зберегти відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на попередньому рівні 5,25-5,5% річних. Про це йдеться на сайті ФРС.

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Ставка перебуває на максимумі за 22 роки.

"Останні дані свідчать про те, що економічна активність зростає стійкими темпами. Збільшення кількості робочих місць протягом останніх місяців сповільнилося, але залишається сильним, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція, як і раніше, підвищена", – йдеться у повідомленні.

У липневій заяві ФРС відзначав "помірні" темпи підвищення економічної активності та сильне зростання зайнятості.

Федрезерв вказав, що твердо налаштований на повернення інфляції до 2%-го цільового рівня. Зараз вона становить 3,7% у перерахунку на рік.

Голова американського центробанку Джером Павелл сказав, що ФРС готовий ще раз підвищити базову процентну ставку, якщо це буде потрібно.

"Ми вирішили залишити ставку на попередньому рівні й дочекатися подальших статистичних даних, щоб зрозуміти, чи є необхідність ще одного її підвищення. Ми припускаємо, що вже досить близькі до того рівня, який нам потрібен. Але ми поки що не знаємо, досягла ставка піку чи ні", – сказав він.

За словами Павелла, Федрезерву потрібні переконливі сигнали про те, що інфляцію в США вдалося взяти під контроль. Відповідаючи на запитання про стан американської економіки, він сказав, що вважає за можливе "м'яку посадку" (тобто рецесії не буде), але поки що її не готові прописати в базовому сценарії.

ФРС прогнозує, що економіка США у 2023 році виросте на 2,1% (у липні прогнозували 1%), а у 2024 році – на 1,5% (у липні прогнозували 1,1%). Очікування щодо інфляції на поточний рік переглянули до 3,3% з 3,2%, на наступний – залишили на рівні 2,5%.

Андрій Водяний
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