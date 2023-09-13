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Подорожчання бензину прискорило інфляцію у США

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 17:29
Подорожчання бензину прискорило інфляцію у США - Фото
Фото: depositphotos.com

Річна інфляція США прискорилася до 3,7% у серпні проти 3,2% у липні. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані американського Міністерства праці.

Місячний приріст інфляції став найбільшим за останній рік, уточнюють в агентстві. Базова інфляція (без урахування цін на енергоносії та харчові продукти) прискорилася до 4,3%.

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Прискорення інфляції у серпні викликане переважно зростанням цін на бензин. Також 40-й місяць поспіль зростають витрати на комунальні послуги. Спостерігалося помітне зростання цін на авіаквитки, нові автомобілі та харчові продукти. Вартість автострахування підскочила на 19% у річному обчисленні до найвищого рівня з 1976 року.

Через прискорення інфляції американський центробанк на зустрічі наприкінці вересня може вкотре підвищити облікову ставку, яка перебуває на 22-річному максимумі.

Інфляція в США досягла піка в 9,1% минулого року, що набагато вище за цільовий показник ФРС у 2%.

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Роман Бриль
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