Інфляція в Україні різко сповільнилася у серпні. Дешевшають харчові продукти

Інфляція в Україні сповільнилася у річному вираженні до 8,6% у серпні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у серпні порівняно з липнем знизилися на 1,4%, з початку року зросли на 2,5%. Базова інфляція у серпні 2023 року проти липня становила 0,0%, з початку року – 3,2%.

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На споживчому ринку у серпні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 3,7%.

Найбільше (на 37,6%) подешевшали овочі. На 4,2–0,1% знизилися ціни на фрукти, продукти перероблення зернових, олію, сири, яйця. На 2,0–0,5% зросли ціни на цукор, сало, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 2,8%, одяг – на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося переважно через підвищення цін на оренду житла на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 3% здебільшого через подорожчання палива та мастил на 7,4%.

У липні 2023 року річна інфляція сповільнилася до 11,3%.

За прогнозом НБУ, до кінця року інфляція в Україні складе 10%, хоча ще у квітні регулятор очікував 14,8%. У 2024 році інфляція сповільниться до 8,5% (попередній прогноз – 9,6%). У 2025-му інфляція становитиме 6,0% (прогноз без змін).

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