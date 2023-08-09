Інфляція в Україні вже 11,3%. Це лише трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення
09.08.2023, 16:20
Фото: depositphotos.com
Інфляція в Україні у річному вимірі у липні сповільнилася до 11,3%, повідомила в середу Державна служба статистики.
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Це найнижчий показник з лютого минулого року, коли ціни у річному вимірі виросли на 10,7%. У червні 2023 року річна інфляція становила 12,8%.
У місячному вимірі інфляція у червні сповільнилась з 0,8% до -0,6%, тоді як базова інфляція минулого місяця була на нульовому рівні.
На споживчому ринку в липні знизилися ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. На 18,2% подешевшали овочі, на 7,6% – яйця, на 1,3% – фрукти. Також Держстат зафіксував зниження цін на взуття – на 5,1% і на одяг – на 0,8%.
Найбільше зростання цін у липні прийшлося на паливо – 7,3%. Алкоголь і сигарети подорожчали на 1%, поштові послуги – на 5,8%.
- У кінці липня 2023 року у зв'язку зі значним сповільненням інфляції Національний банк почав цикл зниження облікової ставки. Її вперше за рік знизили з 25% до 22%.
- За прогнозом НБУ, до кінця року інфляція в Україні становитиме 10%, хоча ще у квітні регулятор очікував 14,8%. У 2024 році інфляція сповільниться до 8,5% (попередній прогноз – 9,6%). У 2025 році інфляція становитиме 6,0% (прогноз без змін).
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