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Інфляція в Україні вже 11,3%. Це лише трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 16:20
Інфляція в Україні вже 11,3%. Це лише трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення - Фото
Фото: depositphotos.com

Інфляція в Україні у річному вимірі у липні сповільнилася до 11,3%, повідомила в середу Державна служба статистики.

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Це найнижчий показник з лютого минулого року, коли ціни у річному вимірі виросли на 10,7%. У червні 2023 року річна інфляція становила 12,8%.

У місячному вимірі інфляція у червні сповільнилась з 0,8% до -0,6%, тоді як базова інфляція минулого місяця була на нульовому рівні.

На споживчому ринку в липні знизилися ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. На 18,2% подешевшали овочі, на 7,6% – яйця, на 1,3% – фрукти. Також Держстат зафіксував зниження цін на взуття – на 5,1% і на одяг – на 0,8%.

Найбільше зростання цін у липні прийшлося на паливо – 7,3%. Алкоголь і сигарети подорожчали на 1%, поштові послуги – на 5,8%.

Андрій Водяний
Держстатінфляціяціни
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