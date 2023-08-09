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Инфляция в Украине уже 11,3%. Это лишь немного выше, чем до полномасштабного вторжения

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 16:20
Инфляция в Украине уже 11,3%. Это лишь немного выше, чем до полномасштабного вторжения - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в Украине в годовом выражении в июле замедлилась до 11,3%, сообщила Государственная служба статистики.

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Это самый низкий показатель с февраля прошлого года, когда цены в годовом выражении выросли на 10,7%. В июне 2023 года годовая инфляция составила 12,8%.

В месячном выражении инфляция в июне замедлилась с 0,8% до -0,6%, в то время как базовая инфляция в прошлом месяце была на нулевом уровне.

На потребительском рынке в июле снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки. На 18,2% подешевели овощи, на 7,6% – яйца, на 1,3% – фрукты. Также Госстат зафиксировал снижение цен на обувь – на 5,1% и одежду – на 0,8%.

Самый большой рост цен в июле пришелся на топливо – 7,3%. Алкоголь и сигареты подорожали на 1%, почтовые услуги – на 5,8%.

Андрей Водяный
инфляцияГосстатцены
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